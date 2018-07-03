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Любителей сильного загара поджидает смертельная опасность

Сегодня, 04:15

Многие девушки считают наличие бронзовой кожи одним из показателей своей красоты. Они поддерживают её цвет всеми возможными способами, не задумываясь о последствиях.

В то же время любителей сильного загара поджидает смертельная опасность. Об этом свидетельствует случай, произошедший с 28-летней Лиэнн Прентис, проживающей в Шотландии.

Она работает медсестрой в стоматологическом кабинете и своё пристрастие считала вполне безобидным. Оно едва не закончилось трагически.

Девушка была любительницей сильного и постоянного загара. Лиэнн старалась находиться под солнцем при каждой возможности. При солнечной погоде она загорала в саду. Помимо того, она несколько раз за год посещала самые жаркие курорты.

При этом, она для лучшего загара никогда не применяла солнцезащитные кремы. Возможно, именно это и привело к тому, что для её жизни появилась смертельная опасность.

Шотландка проинформировала, что любым способом старалась добиться самого тёмного загара. В шезлонге она находилась после завтрака и до той поры, пока не наступал вечер.

Однажды она обратила внимание на появившуюся на ноге родинку и решила обратиться к медикам. Те сообщили, что это признак начавшегося рака кожи.

Девушка согласилась на срочную операцию. На её ноге после этого остался шрам в 7 сантиметров. Весь следующий год врачи наблюдали её состояние. С их слов, им лишь чудом удалось спасти её жизнь.

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