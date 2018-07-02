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Под Одессой нашли экзотическое животное

Сегодня, 17:56

Данный вид редко встречается в черноморском регионе.

Под Одессой местные жители нашли китайского мохнаторукого краба. Экзотическое животное обитало в районе украинских придунайских озёр. Его обнаруживают здесь впервые. Как передаёт местная пресса, при том, что среднестатистический размер панциря краба составляет 7 см, размер конкретно данной особи равен 8 см. Животные одинаково комфортно чувствуют себя как в солёной, так и в пресной воде. Китайские крабы могут путешествовать далеко по суше от реки к реке ночью, когда выпадает роса.

Основным местом обитания данного вида является Жёлтое море. Впервые Европу его случайно завезли в 1912 году. В Чёрном море первый раз его выловили в 1998 году.

Краб наносит ущерб рыболовному промыслу, делая норы глубиной до полуметра и разрушая тем самым плотины и сети. Также воспринимается как переносчик рачьей чумы. В Восточной Азии он является промежуточным хозяином лёгочной двуустки. В Китае мясо мохнаторукого краба подаётся как деликатес.

Ранее мы писали, что в Воронежском заповеднике обнаружен редкий вымирающий жук.

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