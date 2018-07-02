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Умер глава Гостелерадио СССР времён Перестройки Леонид Кравченко

Сегодня, 17:08

Его называли одним из «крестных отцов» феномена Кашпировского.

Известный советский и российский журналист, глава Гостелерадио СССР времён Перестройки Леонид Кравченко скончался сегодня в Москве на 81-м году жизни. Информацию об этом сообщили его родственники. Отмечается, что в последние годы Кравченко тяжело болел. При этом причины смерти не разглашаются. Дата и место похорон пока не определены.

Как известно, журналистскую карьеру Кравченко начал в 1960-х годах. До 1966 года занимал должность замглавного редактора отдела экономики «Строительной газеты», также работал в телецентрах на Шаболовке и в Останкино. В период с 1975 по 1980 год возглавлял редакторский отдел «Строительной газеты», затем до 1985 года был главным редактором газеты «Труд».

При его руководстве тираж издания вырос до 19 миллионов 700 тысяч экземпляров, что было внесено в Книгу рекордов Гиннесса. В 1985 году был назначен сперва первым замом главы Гостелерадио СССР, а после и руководителем ведомства. В августе 1991 года подчинился решениям ГКЧП и ввёл режим строгой политической цензуры на телевидении, за что впоследствии неоднократно поддавался критике.

26 августа, после подавления августовского путча, был снят с занимаемой должности. После развала СССР работал на руководящих должностях в «Российской газете» и «Парламентской газете». Также его называют одним из «крёстных отцов» феномена Кашпировского. Именно с его подачи известный экстрасенс попал на телевидение.

После смерти Кравченко, его сын Андрей, известный как Антон Орехъ, высказался о нём так: «Тысячи людей, которые его не знали, ненавидели его. Но те, кто знали его хорошо, вспомнят его добрым словом.».

Напомним, ранее мы писали, что в Израиле от рака умер российский мультипликатор Павел Сухих.

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