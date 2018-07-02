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Исследование: 97% людей не знают, как правильно помыть руки при готовке мяса

Сегодня, 16:28

Минсельхоз США предложил 383 добровольцам приготовить бургеры из индейки и салат, предварительно обработав ингредиенты безопасным для человека вирусом. По итогам опыта, лишь единицы показали ответственное отношение к правилам гигиены.

Дабы пройти испытание, добровольцам необходимо было лишь правильно помыть руки при готовке мяса, то бишь минимум 20 секунд намыливать руки, после чего смыть мыло и вытереться. Почти 80% «подопытных» не соблюдали временные рамки, а некоторые и вовсе не использовали мыло. Итог: 97% людей не знают правила гигиены при готовке еды.

Исследование Минсельхоза США не является случайным. Ежегодно около 130 тыс. американцев попадают в больницы с пищевым отравлением. Эксперты планируют многократно снизить данный показатель.

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