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В Тюмени врачи извлекли 10-сантиметрового червя из-под кожи пациентки

Сегодня, 16:21

Существо мешало женщине жить и чувствовать себя полноценной.

В Тюмени врачи столкнулись с необычным случаем в своей практике. Специалисты извлекли 10-сантиметрового червя из-под кожи пациентки. Путь попадания в организм неизвестен. Предположительно с укусом насекомого. Червь имел тонкий вид, похож на нить. Состояние женщины стало усугубляться и она стала замечать, что под кожей «бегают мурашки».

Интересно, что паразит жил в ее теле вполне хорошо себя чувствовал, что не можно сказать о женщине. Нитеподобный червь оказался дирофилярием, который попал в «чистый» организм женщины некоторое время тому назад. Пользователи Сети после огласки информации поддержали пострадавшую и принялись искать информацию о данном виде червей.

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