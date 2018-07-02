Учитель выдала выпускникам грамоты с гербом и флагом Украины

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Педагоги записали видеообращение в поддержку коллеги с просьбой "не раздувать кому-то выгодный скандал на пустом месте" - это человеческий фактов, а провинившиеся уже осознали и исправили свою ошибку.

В Свердловской области в городе Серово учитель 22 средней школы Марина Махова в преддверии окончания учебного года и подготовки к выпускному выбирала в интернете бланки грамот для выдачи выпускникам. Среди огромного количества образцов ее привлек красивый, яркий шаблон с белым фоном в центре - их она и распечатала. На линейке педагог выдала своим учащимся заслуженные грамоты об окончании их школьного пути. Позже выпускники заметили, что у них в руках грамоты с гербом и флагом Украины. Документы заменили, а классный руководитель получила выговор.

Коллеги Маховой записали видеообращение в поддержку провинившегося классного руководителя и директора школы, в котором попросили не раздувать "невероятную историю" из небольшого «скандальчика», ведь провинившиеся признали и исправили случайно допущенную ошибку.