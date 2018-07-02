Сегодня, 15:15

Досуг является более важным, чем работа, а счастье достигается почти всеми. Вам просто нужно принять решение стать счастливее, твердил легендарный древнегреческий философ.

Аристотель давно раскрыл секрет счастья, поэтому его современные почитатели рекомендуют пребывающим в поисках себя людям обратиться к советам великого мыслителя. Профессор Эдит Холл, пребывая под впечатлением от идей философа, написал книгу «Путь Аристотеля». В ней излагается древняя мудрость, способная изменить жизнь даже глубоко отчаявшегося человека. Конечная цель людского существования – это простое счастье. А найти цель – это реализовать свой потенциал и работать над своим поведением, чтобы стать лучшей версией себя, объясняет профессор.

Аристотель одобрил пищу, питье и секс. Он считал досуг более важным, чем работа, и что счастье достигается почти всеми. Человеку просто нужно принять решение стать счастливее. Придерживайтесь правил мыслителя, и вы найдете себя. Будьте честны, знайте свои пороки, пересмотрите все ваши отношения, они должны основываться на взаимном доверии, и подумайте о смерти. Размышляя о своей жизни, как о автобиографической книге, вы начнете относиться к ней, как к искусству, стараясь разнообразить свое существование яркими красками.

Жить по Аристотелю трудно, однако вполне реально. Нужно лишь познать суть его уроков, научившись получать искреннее удовольствие от жизни.