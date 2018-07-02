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В Севастополе продают хлеб с мышиными фекалиями

Сегодня, 14:59

Производитель «нагадил» в миску местным потребителям.

Качество хлебобулочных изделий в Крыму в последнее время вызывает много вопросов в первую очередь у населения региона. В Севастополе, как выяснилось, продают хлеб с мышиными фекалиями. На вопиющее нарушение санитарных норм на днях в социальных сетях пожаловалась местная жительница.

Женщина, в частности, утверждает, что хлеб, выпеченный фирмой «Царь-хлеб», содержит в себе мышиные фекалии. По её словам, она приобрела полбулки «Буковинского», а когда разрезали его, то обнаружили неприятный «бонус». Горожане, комментирующие данный пост, согласны с автором относительно того, что качество продукции вызывает много вопросов. При этом многие нарекают на плохую работу надзорных ведомств, которые допускают, что производитель травит местных жителей. Фирма «Царь-хлеб» пока никак не прокомментировала инцидент.

Ранее мы писали, что в хлебе из насекомых нашли смертельную опасность. Популярный в Европе продукт оказался не таким полезным, как считалось ранее. Итальянские учёные нашли в его составе болезнетворные бактерии.

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