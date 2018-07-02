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Экстрасенс Мэрилин Керро родила сына от плотника

Сегодня, 14:17

Эстонская провидица Мэрилин Керро неоднократно заявляла о своей беременности, ведь она ждала этого момента долгие годы. Теперь же знаменитости удалось родить первенца от норвежского плотника Марка Александра Хансена.

Неоднократная участница популярного телевизионного проекта «Битва экстрасенсов» 29-летняя Мэрилин Керро родила сына. Данную информацию знаменитость разместила на своей страничке в социальной сети, где фанаты засыпали ее поздравлениями. Напомним, что медиум неоднократно уже заявляла о свей беременности, но все это было фейком, а вот на данный момент информация правдива.

Известно, что экстрасенс Керро родила сына, имя которого пока не распространяется. Счастливым отцом малыша стал плотник из Норвегии. Напомним, что о своей беременности ведьма сообщила поклонникам зимой, поделившись своей радостью. Еще до рождения малыша, Керро поделилась информацией о том, что имя сына будет начинаться на букву «Р» или «А». Фанаты поняли, что в случае «А» речь идет о мысли назвать сына в честь Александра Шепса, с которым у ведьмы были страстные отношения во время шоу «Битва экстрасенсов».

Ранее в интервью ведьма рассказала, что планировала назвать дочь именем Аврора, но поскольку она ожидает сына, то назовет его именем отца.

Мэрилин Керро была участницей 14, 16 и 17 сезонов «Битвы экстрасенсов», в каждом из которых занимала второе место, хотя приходила всегда за главным призом.

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