«Только без нервов»: Эффективный способ приучить детей к уборке с младенчества

Сегодня, 14:10

Если вы хотите добиться помощи по дому от своего ребенка, вам нужно кардинально изменить подход к его воспитанию. Чередуя игры с мытьем посуды, всего через пару лет вы получите ответственного помощника.

Эффективный способ приучить детей к уборке с младенчества придумали мексиканцы. Воспитание малышей у них строится на одном простом правиле: «Только без нервов». Насколько это правило простое, зависит от выдержки родителей. Ведь поначалу вреда от хозяйственных стараний ребенка будет больше, чем пользы. Стараясь помыть посуду, он зальет все водой в радиусе трех метров, заметая, он лишь переместит мусор с одной комнаты в другую, а познавая кулинарию, юный помощник выкатает тесто по полу.

В России, как и в большинстве стран мира, родители привыкли заваливать малышей игрушками. Ребенок должен развлекаться, есть и спать – только в этом случае у него будет счастливое детство – страшный сон для мексиканцев и современные реалии для россиян. В Мексике родители считают, что малыши принципиально хотят помогать им. Стремясь инстинктивно поддержать своего наследника, отец и мать активно привлекают его к работе.

Ограждая ребенка от труда, вы делаете хуже всем. Впоследствии у него может сформироваться негативное мнение о повседневных хлопотах, которые нужно делать исключительно в принудительном порядке, предварительно поскандалив. Однако в данном воспитательном приеме, как и во всем, нужна мера. Работа должна соответствовать возможностям, не ограничивая юных помощников в естественных потребностях.