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Это случится уже в ближайшие 50 лет. Россия освободит человечество от гнёта и идей США.

Предсказатель из глубинки Сибири рассказал, как ясно увидел уже ближайшее будущее, в котором США перестанут существовать как сверхдержава, и мир наконец-то будет спасён от гнёта Запада. Провидец уверен, что война между Россией и США неизбежна, но наше государство выйдет из неё победителем по многим причинам.

Не секрет, что в последнее время США проводят секретные испытания ядерного оружия под землей. Об этом свидетельствуют многочисленные факты учёных, которые видят активную сейсмическую активность на территории Невады. Вдобавок, про "Зону 51" появляется всё больше и больше информации о разработках сверхсекретного оружия. Сейчас США активно посылают туда военных для своих испытаний и исследований, где всё держится в строжайшей тайне.

Провидец ясно увидел, как начнётся война России и США. Скорее всего, это случится на территории Прибалтики, и многомиллионных жертв будет не избежать. Есть всё-таки вероятность, что противостояние превратится в совсем иную форму, невиданную до сих пор. Предсказатель считает, что Запад начнёт массово применять так называемое стихийное климатическое оружие. Единственным, кто сможет остановить беспредел и человеческий Апокалипсис, станет именно Россия. Она обладает всеми ресурсами, знаниями и технологиями, чтобы спасти беззащитные страны. Вдобавок, у РФ есть огромный опыт ведения войн, которые всегда заканчивались победами.

На помощь ей, скорее всего, придёт Китай, а также множество неразвитых стран, которые будут помогать бороться с заокеанским агрессором. Ясновидящий уверен, что война эта продлится недолго, после чего США капитулируют и больше никогда не смогут стать сверхдержавой. Как итог - Россия выиграет войну с США при поддержке союзников и спасёт мир, навсегда укрепив своё первенство и превосходство.