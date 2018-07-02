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СМИ РФ игнорируют волну митингов против пенсионной реформы

Сегодня, 12:54

Граждане России недовольны предложениями правительства о повышении пенсионного возраста. Они массово выходят на организованные и стихийные акции протеста.

В то же время, СМИ РФ полностью игнорируют волну митингов против пенсионной реформы, прокатившуюся по России 1 июля. Они прошли в десятках городов.

Основные СМИ не уделили этому факту никакого внимания. О волне митингов ничего не сказала программа «Время» на Первом канале. Все сообщения лишь вокруг выхода сборной в четвертьфинал.

Впрочем, вспомнили и о необходимости пенсионной реформы, но лишь в той части, что это экономически неизбежный вопрос. Митингов против неё, как и не было.

На «России-1» в «Вестях недели» Киселёв о них также не упомянул. Вместо этого был показан достаточно продолжительный сюжет о поисках правительством оптимального варианта пенсионной реформы.

На других СМИ РФ ситуация аналогичная. На НТВ в «Итогах недели» Зейналова рассказывала о последних новостях Мундиаля и о предстоящей встрече Путина с Трампом.

Видимо, Лена Миро была недалека от истины. В своём аккаунте она сообщила, что народу просто заткнули рот мячом.

Однако, петиция против пенсионной реформы уже подписана 2,5 миллионами граждан РФ.

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