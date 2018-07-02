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В Астрахани не фортового парня побрили налысо после матча Россия-Испания

Сегодня, 11:51

Видео инцидента запечатлели для примера, чтобы больше не было неверующих в свою команду людей.

В Астрахани не фортового парня побрили налысо. Обычная процедура для миллионов мужчин оказалась не совсем обычной, поскольку новую прическу парень обрел из-за проигрыша своей ставки в споре с друзьями. Юноша думал, что Испания выиграет в поединке с Россией, но его желание не сбылось. Он обещал, что в случае выхода сборной федерации в ¼ решится побриться налысо. После матча Россия-Испания его «волю» осуществили в одном из баров Астрахани.

«Ну что, спор проигран, так что я теперь в образе Ильича, прошу сильно не бейте», - сообщил провинившийся парень.

К слову, рэпер T-killah обещал поклонникам: «Если в воскресенье наши обыграют испанцев, то набью татуху на лице - РОССИЯ!РУ». Обещание сдержано. Наталья Водянова обещала финансовую помощь российскому футболу в размере 1 млн рублей, если парни одержат победу. А Наталья Штурм обещала съесть гору бананов.

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