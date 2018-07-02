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В Канске в городском фонтане с детьми купался медвежонок

Сегодня, 11:34

Малыши нисколько не испугались дикого зверя.

В Канске Красноярского края на днях произошёл случай, который показался бы многим странным, если бы имел место быть в каком-то мегаполисе. Здесь в городском фонтане купался медвежонок. Причём инцидент не вызвал удивления у горожан, при том, что детёныш хищника забавлялся вместе с маленькими детьми. Последние, к слову, совершенно не боялись экзотического друга и с большим интересом наблюдали за его поведением. Самому же медвежонку всеобщее внимание пришлось по душе. Тем более в аномально жаркую погоду фонтан стал для него настоящим спасением. На глазах у публики он катался на спине и пытался поймать лапами взвивающуюся вверх струю. Местные жители сняли на видео кураж животного и выложили ролик в сеть.

Ранее мы писали, что на Ямале семейство медведей забавлялось посреди дороги. Очевидцы записали на видео, как медведица и маленькие медвежата развлекались, выйдя из леса. Людей хищники совершенно не боялись и при этом не проявляли никакой по отношению к ним агрессии.

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