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Жители Красноярска в Международный день собак рассказали о любимых породах

Сегодня, 11:29

В этом городе четверолапых друзей любят как нигде в России.

Жители Красноярска являются одними из наиболее активных покупателей собак на популярных онлайн-площадках. Горожане, несмотря на некоторые случаи с живодёрами, очень любят домашних питомцев и всячески их поощряют. В Международный день собак красноярцы рассказали о любимых породах собак, которые больше всего западают им в душу благодаря своим врождённым качествам.

В частности, горожане признали, что наибольшую популярность у них имеет той-терьер. Его конкурентами являются стаффордширский терьер и сибирский хаски. Отлично относятся красноярцы и к лабрадорам, а также таксам. В то же время стоит отметить, что такие распространённые в среднем по России породы, как колли, левретки и сенбернары, особой популярностью в Красноярске не пользуются. Средняя цена одной собаки в городе составляет 3,3 тысячи рублей. Самым дорогим является фокстерьер. За щенка придётся отдать около 8 тысяч рублей. А вот боксёры продаются по цене 100 рублей за особь.

Ранее мы писали, что в Кирове начали массово чипировать собак. Власти настояли, чтобы собаководы участвовали в ведении учёта домашних животных.

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