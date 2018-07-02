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33 памятника, по мнению Ассоциации туроператоров России, получили современные отметки «лайков» и популярности.

Туристы и местные жители зачастую не делают снимков с расстояния на фотоаппарат. Заменить это чудо техники смогли камеры на смартфонах. Позволяющие беспрепятственно в одиночку делать фотоснимки. В число лучших российских мест для селфи вошел памятник из Белгорода. На ряду еще с 32 архитектурными монументами туристы ставят известный памятник честному гаишнику. Его возвели в честь автоинспектора Павла Гречихина 14 лет тому назад на перекрестке улиц Губкина и Ватутина. После истечения 12 лет, монументу нашли более выигрышное место неподалеку от Белгородского государственного центра народного творчества.

В список Ассоциации туроператоров России вошли 33 монумента из 13 регионов Российской Федерации. Рекордсменом по количеству удачных для селфи памятников стал Екатеринбург. Среди особенных монументов числятся монументы: «Владимир Высоцкий и Марина Влади», «Коробейник», «Банкир и автомобилист», «Влюбленные» и «Памятник клавиатуре». В Перми Ассоциация приметила «Пермяка соленые уши» и «Счастье не за горами».