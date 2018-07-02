"Пришельцы требуют дружелюбия": Люди рассказали о встречах с НЛО

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Удивительные истории от жителей России открывают глаза на связь россиян пришельцами.

С каждым днём интерес к НЛО и инопланетному разуму постепенно возрастает в обществе. Люди по всему миру наблюдают таинственные объекты в небе, объяснение существования которых пока не дано. Вместе с тем, чаще всего о контактах с пришельцами говорят на Западе. В России данная тема обычно приобретает скептический характер. Несмотря на это, здесь также много людей, которые верят в НЛО и уже даже имели возможность общаться или наблюдать инопланетян. Россияне рассказали о своих встречах с НЛО.

Первый герой – Галина из Волгоградской области. 56-летняя женщина живёт в аномально-активной зоне России - на Доно-Медведицкой гряде. В детстве она лично видела объект, который похож по описанию на то, что когда-то наблюдали в Португалии и назвали Фатимское чудо. Она придерживается мнения, что плазмоиды являются иной формой разумной жизни. Такой же вид возымеют и люди, когда в качестве сгустка энергии покинут своё тело после физической смерти. Галина напомнила, что даже в Библии постоянно говорится о некоем «контакте», что, как она считает, подразумевает связь с внеземными космическими силами. Женщина обращает внимание, что НЛО – это не загадочная техника, а часть совершенно иного, неизученного мира, который человечеству ещё предстоит познать.

Следующий «космический энтузиаст» просит называть себя Артёмом, дабы не раскрывать своего реального имени. Ему 20 лет, он из города Тимашевск. Артём в свою очередь считает, что контакт с пришельцами уходит своей историей в древность. Свидетельством тому являются пирамиды в Египте. Молодой человек обращает внимание на уникальную структуру данных строений, которая при тогдашних технологиях не могла быть воплощена.

Он уверен, что фараонам помогли соорудить их пришельцы. Об этом говорят и изображения неких «вертолётов» на манускриптах египтян. Артём уверен, что инопланетяне разделяются на «добрых» и «злых». Первые не причинят вреда человеку, а ко вторым (их Артём ещё называет «серыми») лучше не приближаться. В целом же, по его словам, пришельцы требуют дружелюбия. Парень признаётся, что ему пока не посчастливилось лично наблюдать НЛО или встречаться с инопланетянами, однако он глубоко вовлечён в их земную историю и не сомневается в существовании внеземного разума.

А вот 17-летний Глеб из Сызрани может похвастать тем, что уже не раз видел НЛО в ночном небе через свой мини-телескоп. Юноша отмечает, что на протяжении последних трёх лет следит за Луной и видит, как к ней и от неё летят загадочные «чёрные точки», коими по его собственному убеждению являются космические корабли пришельцев. Однажды таинственное явление он наблюдал и в своём родном городе. Здесь якобы появилась красная тарелка, которая спустя время внезапно распалась на множество красных шаров, разлетевшихся в разные стороны. Парень даже сделал фотографии данного события, но родители заставили его их удалить, заявив, что он «страдает фигнёй».

Следующий уфолог – 24-летний Владислав из поселка Бугры в Ленинградской области. Вера в пришельцев пришла к нему с раннего детства, когда он впервые лично увидел НЛО и летящего в нём пришельца. В последние годы он активно следит за ночным небом над Петербургом. По утверждениям молодого человека, здесь в период с 21:00 по 1:00 часто зависают некие загадочные шары. Они изучают Северную столицу и ведут себя совершенно миролюбиво. Сперва Владислав считал, что это беспилотники или вертолёты, но затем , понаблюдав за ними определённое время, выяснил, что у них своя модель поведения и траектория полёта. Сейчас у молодого человека практически нет сомнений, что он имеет дело с внеземным разумом.

Завершает цикл Эдуард из Москвы. В свои 27 лет он ещё не видел лично ни одного пришельца, но уверен, что они уже давно живут среди людей. Родственники и друзья москвича постоянно рассказывают ему о том, как им удавалось наблюдать за таинственными объектами в разных уголках России. Парень считает, что отрицать существование НЛО глупо, как и наличие жизни вне Земли. Во вселенной много планет, где может существовать жизнь, утверждает Эдуард. В любом случае, уверен он, земляне не одиноки.