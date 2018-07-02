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В России заинтересовались, насколько продукт одного и того же бренда отличается в зависимости от места своего производства. Не остался без внимания и пенный напиток.

Роскачество решило сравнить российское светлое пиво с чешским. Был взят напиток одного и того же чешского бренда, произведённый за рубежом и в России.

Отмечается, при значительной разнице в цене, качественные показатели, практически, одинаковы. Именно к такому выводу пришло Роскачество.

Физико-химические и органолептические испытания по показателям качества у двух одноимённых напитков, произведённых в разных странах, оказались, почти, идентичными.

Роскачество сравнивало такое светлое пиво, как «Крюшовице Империал» и «Крюшовице Светлое Ройял». Одно из них производилось по лицензии в России, другое было натуральным чешским.

Исследования показали, что и в том, и в другом у массовой доли соложеных продуктов размер превышает 80%. Показатели процесса брожения также продемонстрировали одинаковый уровень.

Все образцы не содержали искусственных ароматизаторов, красителей, консервантов и подсластителей.

Роскачество делает вывод, на качество, которое имеет пиво одного бренда, не влияет место его производства. Главное – соблюдение технологии и контроль входного сырья, чтобы не нарушился процесс брожения напитка.

Эксперты отметили, баночка «Крюшовице» российского производства стоит 63 рубля. Аналогичная банка, привезённая из Чехии, обходится в 130 рублей.