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New York Times: Волгоград – город Сталина

Сегодня, 10:28

Американские журналисты изучили ситуацию в Волгограде и пришли к выводу, что ему вполне можно вернуть название – Сталинград. Свою статью они напечатали в New York Times. Опираясь на мнение жителей города разных поколений.

Журналистка из США Сара Лайэлл решила провести собственное расследование в отношении названия, которое больше всего подходит Волгограду. Для этого она отправилась туда и изучала ситуацию на месте, беседовала с его жителями разных возрастов. После анализа полученной информации, она напечатала свою статью в New York Times, рассказав, что Волгоград – город Сталина.

По мнению Лайэлл, образ этого вождя пролетариата присутствует в Волгограде повсеместно – на сувенирах, в кафе, на улицах, что вполне устраивает его жителей. Такая популярность Сталина среди людей разных поколений, дает предпосылки к его переименованию обратно в Сталинград. Журналистка уверена, что такая ситуация сложилась исторически – отпечаток наложило военное прошлое и сама личность вождя. Еще одной причиной такой популярности Сталина является вопрос бренда, на котором можно зарабатывать деньги.

Волгоградский историк-краевед Роман Шкод подтверждает такое мнение и уверен, что во всем мире знают Сталинград, а не Волгоград. Но все же не все горожане поддерживают такую позицию, многие уверены, что родились и выросли именно в Волгограде.

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