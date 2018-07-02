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Массовый танец девушек на барной стойке вызвал фурор в Воронеже

Сегодня, 08:19

Несмотря на плохие погодные условия, девушки сделали жаркую атмосферу в местном клубе в Воронеже.

Проливные дожди с грозами помешали планам некоторых воронежцев отправиться на местные пляжи чтобы позагорать и искупаться. Поэтому, большинство желающих отдохнуть на выходных выдвинулись в клуб. Так, в одном из ночных заведений Воронежа сексуальные девушки устроили танец на барной стойке.

Молодые девушки были одеты в разные наряды: от коротких юбок и платьев до джинсов и футболок. Танцовщицы залезли на барную стойку и отожгли, получив массу аплодисментов от фанатов мужского пола. Массовый танец сексуальных девушек вызвал фурор в клубе.

Танцы подобного рода приобрели популярность после фильмы «Бар Дикий койот», основой которого послужила история Элизабет Гилберт. Статья рассказывает о том, что в 1997 году девушка работала в танцевальном клубе «Гадкий койот» и танцевала на барной стойке.

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