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Варламов жестко раскритиковал благоустройство Нижнего Новгорода

Сегодня, 21:46

«Засохшие елки и доступные телки» - именно такими словами блогер описал увиденное в городе, во время поездки по стране с целью оценить старания местных властей. Подготовкой к ЧМ-2018 активист остался крайне недоволен.

Илья Варламов жестко раскритиковал благоустройство Нижнего Новгорода, и отругал он власти практически по всем пунктам. По его словам, практически все перемены, которые пока радуют местных жителей, очень скоро «превратятся в тыкву». Речь идет о парках, набережной, отсутствии водоотведения, а также о неуместном расположении газонов, вместо которых можно было установить фонтаны.

По мнению Варламова, фасады зданий также отреставрированы наспех, и всего лишь с лицевых сторон. Блогер высмеял и мусорные контейнеры, покрашенные в разные цвета, но похвалил город за туалет для инвалидов. Также Варламову понравились «самые крутые в России закаты», что стало одним из немногочисленных плюсов.

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