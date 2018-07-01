VistaNews.ru


Роспотребнадзор назвал самую опасную еду в жаркую погоду

Сегодня, 20:34

Ведомство предупреждает россиян, что в жару даже самые качественные продукты могут представлять опасность для здоровья.

Летом резко возрастает число пищевых отравлений. Так как паразиты и инфекции в жаркую погоду размножаются быстрее, срок годности продуктов при хранении их не охлажденными резко сокращается. Ухудшается также качество питьевой воды.

Наиболее быстро микроорганизмы начинают размножаться в пищевых продуктах, содержащих много влаги, белка и углеводов. Употребление таких продуктов может стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, заявили сотрудники ведомства.

На примере Тульской области Роспотребнадзор назвал самую опасную, по их мнению, еду: уличная еда представляет наибольшую опасность именно тем, что даже свежая выпечка (беляши, чебуреки, ватрушки, пирожки) очень быстро портится при хранении вне холодильника. Начинка ватрушек и беляшей может начать портиться прямо с момента ее приготовления. Очень большую опасность могут представлять кремовые кондитерские изделия.

Очень опасны в жаркую погоду вареная колбаса, курятина, паштеты, готовые салаты.

Категорически надо летом отказаться от блюд содержащих сырую рыбу (японская кухня).

Усугубляет ситуацию то, что многие уличные точки общепита не оборудованы системами водоснабжения и канализации, поэтому в них отсутствуют возможности соблюдения элементарных правил гигиены.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Диетологи Москвы рекомендуют заменить пиво квасом в жаркую погоду

Учёные предложили применять морские водоросли в изготовлении тары продуктов питания

В магазинах Владивостока появились продукты с 80-летним сроком годности

Главное за неделю

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

"Вторжение началось?": Уфологи по всему миру массово принимают сигналы НЛО

Пришельцы и гуманоиды уже совсем близко, стоит ли бояться нашествия?...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем