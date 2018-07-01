Роспотребнадзор назвал самую опасную еду в жаркую погоду

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Ведомство предупреждает россиян, что в жару даже самые качественные продукты могут представлять опасность для здоровья.

Летом резко возрастает число пищевых отравлений. Так как паразиты и инфекции в жаркую погоду размножаются быстрее, срок годности продуктов при хранении их не охлажденными резко сокращается. Ухудшается также качество питьевой воды.

Наиболее быстро микроорганизмы начинают размножаться в пищевых продуктах, содержащих много влаги, белка и углеводов. Употребление таких продуктов может стать причиной возникновения инфекционных заболеваний и пищевых отравлений, заявили сотрудники ведомства.

На примере Тульской области Роспотребнадзор назвал самую опасную, по их мнению, еду: уличная еда представляет наибольшую опасность именно тем, что даже свежая выпечка (беляши, чебуреки, ватрушки, пирожки) очень быстро портится при хранении вне холодильника. Начинка ватрушек и беляшей может начать портиться прямо с момента ее приготовления. Очень большую опасность могут представлять кремовые кондитерские изделия.

Очень опасны в жаркую погоду вареная колбаса, курятина, паштеты, готовые салаты.

Категорически надо летом отказаться от блюд содержащих сырую рыбу (японская кухня).

Усугубляет ситуацию то, что многие уличные точки общепита не оборудованы системами водоснабжения и канализации, поэтому в них отсутствуют возможности соблюдения элементарных правил гигиены.