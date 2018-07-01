Сегодня, 20:20

Люди предположили, что могли наблюдать НЛО, ведь объект светил достаточно резко и бросался в глаза граждан. Другие пользователи выдвинули другие версии, и ночное обсуждение растянулось еще на несколько часов.

Жителей Тюмени напугала яркая желтая точка в ночном небе, многие восприняли увиденное как необычный свет от Луны, либо свечение Юпитера или Венеры. Особо острым оказался спор об НЛО, ведь местные жители посчитали, что вполне могли наблюдать за прилетом инопланетного корабля.

Скептически настроенные пользователи возражали и отметили, что увиденное многими явление называется «ночь двух Лун», и знать о таком должны были многие. Тем не менее, достоверно не известно, что же попало на снимок и почему глубокой ночью оно так ярко светилось, пугая людей.