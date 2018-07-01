Из детской больницы Крыма уволили 10 из 11» материковых» врачей

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Причиной ухода докторов, прибывших из материковой части России, стала их некомпетентность. Об этом сообщил главный врач учреждения Анатолий Олейник.

Главврач ГБУЗ "Республиканская детская клиническая больница" в Симферополе заявил, что к сотрудникам с материковой части России лично он относится «очень субъективно». Начиная с 2015 года из 11 приезжих «материковых» врачей по его инициативе из детской больницы уволили 10. Руководитель лечебного учреждения уверен, что приезжают в основном «аферисты», ведь хороший специалист будет востребован в своем городе, а следовательно ему незачем срывать в другой регион.

Олейник отметил, что из всех приезжих «прижился» лишь один врач, который зарекомендовал себя очень хорошо, и как отличный врач получил большое количество возможностей профессионального и карьерного роста.

Вместе с тем данная больница Крыма испытывает острую нехватку узких специалистов, особенно анестезиологов, и связано это главным образом с очень жестким отбором. Олейник пояснил, что желающим «срывать деньги с людей» в данном детском лечебном учреждении не место. Какие бы ни были у доктора регалии, его все равно ожидает обязательный кастинг и определенный испытательный срок.