Нorror-клип от родителей выпускникам Красноярского края покорил Сеть

Сегодня, 05:15

Оригинальное поздравление от зрелых людей выглядит выигрышно как напутственное слово своим взрослым детям.

Необычное творение творческого объединения АрбуZ города Енисейска стал настоящей «бомбой» замедленного действия. Все дети мечтают получить необычный подарок от своих предков на выпускной бал. Неожиданный креативный подарок родители решились предоставить своим детям, чтобы пожелать им счастливой дороги и успехов во взрослой жизни. Также ребятам мамы и папы показали, что они не предки, а вполне продвинутые люди современного общества.

Их креативный подход оценили не только детишки, но и вся Сеть. Нorror-клип от родителей выпускникам Красноярского края покорил пользователей своим оформлением, простотой и харизматичным исполнением ролей. В Енисейске родители сняли horror-клип для выпускников 3-й школы. Это целое приключение в бору, с дикими животными, лешими и водяными. В песне родители выпускников пожелали, чтобы каждый из них нашёл профессию по душе и стал высококлассным специалистом.