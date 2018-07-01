Эксперт назвал причины угасания людей на пенсии

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Профессор Мехман Мамедов уверен, что резкая смена образа жизни и появившееся чувство невостребованности отрицательно сказываются на эмоциональном состоянии пенсионеров.

Доктор медицинских наук, профессор, эксперт Лиги здоровья нации Мехман Мамедов утверждает, что многие граждане после завершения своей трудовой деятельности начинают увядать. Эксперт считает, что причины угасания людей после выхода на заслуженную пенсию очевидны. В основном это связано с резкой сменой их образа жизни. На заслуженном отдыхе у бывших трудоголиков, чья жизнь была целиком и полностью подчинена расписанию, в один момент появляется огромное количество свободного времени и вынужденное безделье, которое лишь малому количеству людей удается заполнить интересными и полезными занятиями. Подавляющая часть пенсионеров не могут направить свою энергию в иное русло, а потому они оказываются замкнутыми в стенах своего дома.

Другая причина - чувство невостребованности. Много лет подряд люди трудились, ставили и добивались неких профессиональных целей, поднимались по карьерной лестнице. После выхода на пенсию им довольно сложно сформировать новую цель, найти мечту, а потому они начинают чувствовать себя никому не нужными, и быстро становятся не нужны себе. Из-за этого пенсионеры перестают следить за собой, своим образом жизни, здоровьем и питанием, что влечет развитие ряда заболеваний и осложнений.