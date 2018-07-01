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Фотографии появились в соцсетях с особыми комментариями, по поводу адекватности мужчины.

В Волгограде смелый пловец искупался в бассейне «Стоять насмерть». В «озеро слез» он залез в одежде, не смущаясь туристов и жителей города. Необычный инцидент заинтересовал молодежь и напугал людей постарше. Оказалось, что неизвестный решил принять водные ванны прямо в центре города. Причины такого решения мужчины остаются загадкой, однако его мотивы остались за кадром.

Необычное поведение стало предметом обсуждения. Подобные выходки россиян был замечены и в других городах. Также пикантности летнему сезону придают фанаты, которые приехали на ЧМ-2018. Проделки иностранных гостей не дают спокойствия ни российским СМИ, ни зарубежным.