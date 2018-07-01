В Махачкале «мамаша» выкидывает грязные подгузники прямо на прохожих

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Людям советуют быть осторожней, так как подгузник могут выкинуть в любое время дня.

В Махачкале недавно местный житель снял на камеру, как в центре города «мамаша» выкидывает из окна многоэтажного дома грязные и использованные детские подгузники. Один из них чуть не упал на прохожих, хотя утверждать, что женщина никогда не попадала в людей, не приходится.

В своём посте в социальных сетях автор заявляет, что Махачкала превращается в средневековую Европу, когда все нечистоты сливали прямо в окно. Мужчина предупреждает горожан быть аккуратней, когда они гуляют по улицам, так как они могут поймать головой подгузник.

Комментаторы и местные жители заявили, что их выкидывают из окна новые неизвестные квартиранты. По некоторым данным, у них дома вообще нет мусорного ведра.