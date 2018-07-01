В Росстате раскрыли главную причину смерти в Тульской области

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С января по май в регионе скончались 10 571 человек. Уровень смертности выше уровня рождаемости больше, чем в 2 раза.

В Росстате на своём официальном сайте рассказали об уровнях смертности во всех регионах РФ. Отдельно специалисты раскрыли и главную причину смерти в Тульской области.

Оказывается, что в период январь-май текущего года скончалось на 184 человека меньше, чем в такое же время, только в прошедшем году. Однако уровень рождаемости меньше от уровня смертности больше, чем в два раза. С начала года в регионе родилось только 5 049 детей.

Чаще всего жители Тульской области умирали из-за болезней системы кровообращения. Всего врачи зафиксировали 4 215 случаев.

Также люди умирали из-за раковых опухолей. Всего было зарегистрировано 1 680 случаев, из которых только 32 случая сопровождались наличием доброкачественных опухолей.

На третьем месте стояли болезни органов пищеварения с показателем смертности в 713. После него идут смерти от проблем с органами дыхания, отравления алкоголем, ДТП, убийства, паразитарные болезни и туберкулёз.