В Сеть попало видео пьянки и растраты бюджета чиновников Мурманска

Сегодня, 15:56

Руководители крупных ведомств в пьяном угаре каждый день устраивают «жёсткие танцы» прямо на рабочем месте.

На видео, которое попало в сеть, можно заметить не только факт пьянки, но и факт растраты областного бюджета чиновниками. На камеру был запечатлён Олег Фадякин, который работает главой Государственного бюджетного учреждения «Центр информационных технологий Мурманской области», а также Антон Уланенков, занимающий должность начальника сектора защиты информации ЦИТ МО. Кстати последний чиновник является близким другом Тимура Лапина – главы Комитета по развитию информтехнологий области.

«Слуги народа» решили устроить вечеринку прямо на рабочем месте Фадякина. По словам очевидцев, такие гулянки чиновников из Мурманска происходят постоянно после 14:00.

Сейчас в Сеть попал документ – акт проверки ГОБУ ЦИТ МО. В нём указывается, что Фадякин, Уланенков и его друзья растратили на свои пьянки и гулянки 5 миллионов бюджетных средств.

Однако данная история не афишируется. Активисты ещё месяц назад отправили запросы на проверку указанных лиц. Однако результатов от правоохранителей ещё не было.