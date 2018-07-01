Мегафон предлагает выгодный тариф для россиян, но не доступный для Крыма

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Новая опция «Бесплатные СМС» станет приятным дополнением для любого тарифного плана всего за 50 рублей в месяц.

Оператор сотовой связи «Мегафон» предлагает новый выгодный тариф, который доступен для всех россиян. Подключив его, люди смогут отправлять неограниченное количество СМС-сообщений по всей РФ. Абонентская плата взымается при этом только единоразово. Но не все смогут насладиться общением.

Примечательно, что подключить тарифный план «Бесплатные СМС» не смогут жители Крыма и Севастополя, для них он просто не доступный.

Говоря о тарифе стоит отметить, что плата в 50 рублей списывается каждый месяц в дату подключения услуги.