Мэр прислушался: В Нальчике вместо многоэтажек построят детсад

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Общественное мнение оказалось важным для чиновника, который уже пересмотрел решение и пообщался с застройщиком. Местные жители признались, что в их поселке Нарт действительно не хватает элементов социальной инфраструктуры.

В Нальчике вместо многоэтажек построят детсад, возведение которого было запланировано ранее, однако позднее проект решили перенести в другое место. Такое решение не понравилось гражданам, и люди отправились в местную администрацию. Мэр прислушался к замечаниям, после чего заявил, что детсад построится именно на удобном для горожан месте.

Проживает в поселке около десяти тысяч человек, и в семьях есть дети, которым необходимо посещать дошкольное учреждение с выгодным для родителей расположением. Однако мэру теперь придется улаживать вопросы с застройщиком, который уже успел оплатить аренду земли для возведения новых домов.