На набережной Санкт-Петербурга обнаружили давно вымершую «птицу»

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Город на Неве удивляет гостей и жителей с каждым днём всё больше и больше. Так, вечерний Санкт-Петербург посетил «птеродактиль».

VladTime пишет, что очевидец, который столкнулся с «птицей», озаглавил выложенный в социальной сети ролик: «Не знаю, что это». И разобрать вид летающего существа действительно остаётся проблемой. На фоне парящих над той же набережной чаек становится заметна разница в размерах существ двух видов. Также значительно отличаются их крылья, что делает неопознанный летающий объект похожим на огромную летучую мышь.

Однако мысли о птеродактилях и других вымерших животных отпадают, если присмотреться к манёвренности объекта. Отсутствие взмаха крыльями и абсолютно бесцельные передвижения предлагают идею о воздушном змее. Это может быть и пакет, который поднял в воздух сильный речной ветер и «теплота» городских коммуникаций.