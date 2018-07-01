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На озере в Башкирии отдыхающих серьезно напугали самолеты

Сегодня, 14:24

Летящие очень низко авиалайнеры выполняли пируэты и устроили импровизированное представление, однако это понравилось не всем посетителям пляжа. Граждане отметили, что все могло закончиться трагедией.

На озере Ильмурзино в Башкирии отдыхающих серьезно напугали самолеты, которые внезапно появились прямо над головами у людей. Пилоты пролетали и над самим водоемом, опускаясь достаточно низко, и всего самолетов было три. Многим людям было интересно, и такое бесплатное представление они снимали на видео.

Один из очевидцев рассказал, что не на шутку был испуган, ведь выполняющие трюки пилоты являются любителями, а не профессионалами, поэтому непредвиденные обстоятельства все же могли произойти. Однако все обошлось, и такое авиашоу запомнилось многим отдыхающим, но всем с разных сторон.

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