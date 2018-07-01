Психолог объяснил причины «улыбочного разрыва» в России

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Если для европейца и американца улыбка является простым знаком вежливости, который сопровождает каждую встречу и беседу, россияне ее зачастую считают признаком неискренности, лицемерия и фальши.

Психолог утверждает, что улыбочный разрыв действительно существует, именно он формирует ошибочное представление о россиянах как о недружелюбной и грубой нации. Исследователи объяснили данный феномен с позиции социальной дистанции, относящейся к ожидаемой приватности в рамках конкретной культуры. Было установлено, что в России она гораздо ниже, чем в США, а следовательно между незнакомыми людьми здесь меньше взаимопонимания, россияне не всегда готовы к общению с первым встречным человеком.

Причины «улыбочного разрыва» связаны с меньшим давлением, который формирует необходимость проявлять положительные эмоции, таких как улыбка: предполагается, что вы уже на одной волне. Психологи утверждают, что на Западе улыбка является рефлексивным жестом доброй воли. Так, жители США, приближаясь к незнакомым людям, своей улыбкой пытаются смягчить предстоящее общение и помочь собеседнику почувствовать себя спокойнее. В России же издавна улыбку дарят лишь близким, знакомым людям.