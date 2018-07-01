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В России с 1 июля введён запрет на использование устаревших ламп

Сегодня, 14:00

В мире продолжается борьба с электрическими приборами, попавшими под категорию «опасных». Не остаётся в стороне и РФ.

В России с 1 июля введён запрет на использование устаревших ламп. Это ртутные и трубчатые люминесцентные светильники. Такая мера предусмотрена соответствующим постановлением правительства. После вступления в силу этого документа, под фактическим запретом оказалось и пользование компактными люминесцентными лампами, очень популярными у населения. В них содержится ртуть и для этих ламп требуется специальная утилизация.

Также введён запрет и на использование отечественных ртутных ламп с высоким давлением. Их мощность определена в 250 Вт и ниже. В основном, они применяются для освещения улиц и промышленных помещений.

В то же время, введённый в России запрет не будет распространяться на лампочки накаливания. По части экологичности к ним нет ни малейших претензий.

Минэнерго выступало с предложением об запрете тех из них, чья мощность свыше 50 Вт. Эту инициативу не поддержали депутаты Госдумы.

Российские производители проинформировали, что готовы заменить устаревшие электроприборы на лампы-ретрофиты и светильники, у которых будет более высокая энергоэффективность.

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