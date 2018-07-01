Сегодня, 14:06

В сети «Пятерочка» зафиксировали необычайно большой взлет цены на популярный экзотический фрукт.

Необычайным спросом всегда пользовались апельсины. Они богаты витаминами и микроэлементами, которые препятствуют простудным заболеваниям и укрепляют иммунную систему человека. Известно, что в фрукте есть достаточное количество аскорбиновой кислоты очень близко в норме потребления человека, которую содержат другие продукты.

Однако стоимость апельсинов в Ростове шокировала постоянных покупателей. Конфуз обнаружили на ценниках.

Если верить ценнику, ранее оранжевые фрукты можно было купить за 9999 рублей, а сегодня их стоимость составила 89,99 рублей, вот и весь маркетинговый ход сети маркетов, шутят в Сети местные жители.