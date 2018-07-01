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«Британские СМИ сгорели от стыда»: Английский фанат выжил в России

Сегодня, 13:28

Парень рассказал всю правду об РФ и раскритиковал журналистов за распространение слухов.

Английский фанат по имени Мэтт Мэйбари в своём Twitter написал, что он пробыл в России целых 2 недели и выжил после поездки, несмотря на все заявления СМИ. По словам парня, его не избили кровожадные хулиганы, его не съел медведь, его никто не старался отравить или убить.

Мэтт Мэйбари считает, что британские СМИ должны сгореть от стыда за их активную и самую настоящую пропаганду против россиян. Говоря о впечатлениях от поездки английский фанат добавил, что ему понравилось.

Стоит отметить, что британские СМИ начали публиковать материалы об российской преступности ещё задолго до начала ЧМ-2018. Чаще всего появлялись сообщения, что российские футбольные фанаты больше всего хотят встретиться с британскими гостями, чтобы избить их. Тогда «Би-би-си» даже выпустил фильм о том, что ультрас из РФ хотят «закончить дело», начатое ещё в 2016 году в Марселе. Публиковались и ролики, на которых российские девушки избивали друг друга «стенка на стенку».

В США также предупреждали об опасности поездки в РФ на ЧМ-2018. Причиной были не только футбольные фанаты-хулиганы, но и слабая консульская помощь со стороны России.

Многие также считают, что информагентства особенно сгорели от стыда после того, как все проблемы и неустойки при подготовке к ЧМ-2018 сошли на нет. Были некоторые проблемы со стадионами, но их решили.

С британским фанатом Мэттом Мэйбари солидарен и германский пенсионер, который приехал в РФ на тракторе. По словам мужчины, он остался довольным от путешествия.

Однако говоря о теме реакции фанатов на Россию на ЧМ-2018 стоит отметить, что многие всё же остались недовольны от поездки. Друзья британского фаната Мэтта Мэйбари в комментариях сочли его доводы и словам недостаточным основанием, чтобы считать РФ безопасным местом. По словам людей, ЧМ проводили и в Бразилии, в которой уровень преступности одни из самых высоких во всём мире. Некоторые комментаторы напомнили, как два кавказца избили двух фанатов-гомосексуалистов.

Люди также отметили, что ЧМ-2026 будут проводить в США. Но несмотря на все погрешности стран, Чемпионаты всегда проходят нормально, не считая единичных случаев. Люди сошлись во мнении, что в каждой стране есть минусы, но это не повод вести информационную войну друг против друга.

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