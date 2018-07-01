Илон Маск проигнорировал свадьбу младшего брата

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Генеральный директор компании SpaceX, а также изобретатель Илон Маск проигнорировал свадьбу своего младшего брата Кимбала Маска. Сообщается, что свадебное торжество состоялось 30 июня.

45-летний родной брат Илона Маска сыграл свадьбу в пустыне, где он и невеста были одеты в белоснежные наряды. Сообщается, что 7 апреля Кимбал Маск официально женился на Кристиане, дочери миллиардера Сэма Уайли, но отпраздновать это событие с участием около 300 гостей решили только 30 июня.

Стало известно, что пара отпраздновала свою свадьбы на греко-римских руинах в деревне Сант-Марти-д'Эмпуриес. На мероприятии присутствовала актриса Сальма Хайек вместе с мужем. Однако родного брата Кимбала Илона Маска на торжестве замечено не было.