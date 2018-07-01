Варламов считает Казань одним из лучших городов РФ

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Только она может составить достойную конкуренцию Москве.

Недавно известный блогер Илья Варламов побывал в Казани. Он приехал туда, чтобы посмотреть футбольную встречу национальной сборной Франции и Аргентины.

Варламов также встретился со своими единомышленниками около озера Кабан. В рамках выступления блогер заявил, что считает Казань одним из лучших городов РФ, который может достойно конкурировать с Москвой. Особенно эта конкуренция касается вопросов благоустройства.

По словам Варламова, других подобных Казани городов нет. Столица Татарстана ушла от них вперёд на 10-15 лет.