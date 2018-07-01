На охрану оренбургского военного склада напала гадюка

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У мужчины поднялась температура, но его удалось спасти.

Происшествие случилось с сотрудниками оренбургского военного склада возле села Нижнесакмарский. Там располагается воинская часть, в которой хранится военная техника, горючее и строительные материалы.

Недавно работники наводили на военном складе порядок – косили траву, которая разрослась после дождей. Неожиданно в один момент на охрану напала гадюка. Одного из мужчин животному удалось укусить.

В результате, у пострадавшего сразу же поднялась высокая температура. Ему вызвали медиков, которые и спасли охранника. Ему вовремя вкололи сыворотку. Сейчас его жизни ничего не угрожает, но если бы врачи приехали слишком поздно, то укус гадюки мог бы привести к серьёзным последствиям.

По словам оренбуржцев, они стали встречаться с гадюками в последнее время всё чаще и чаще. Если обычно попадались только серые обычные пресмыкающиеся, то сейчас появляются и самые опасные – чёрные.