Мужчину застукали за странным делом на пляже в Воронеже

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Отдыхающий принял металлический зонт за пилон, забравшись на самую верхушку.

Вчера, 30 июня, в Воронеже на пляже в Боровом люди застукали мужчину за очень странным делом. Во время дождя он залез каким-то образом на самый верх железного зонта, зацепившись в металлическом креплении на самом верху.

На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что под зонтом с мужчиной спокойно стоят люди. Под соседним зонтом тоже стоят люди. Многим воронежцам осталось непонятно, почему отдыхающий залез под зонт.

Некоторые комментаторы предположили, что мужчина просто перепутал его с пилоном, другие решили, что таким образом он прячется от дождя. Некоторые решили, что отдыхающий просто перебрал с алкоголем или с наркотиками.