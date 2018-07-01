Врач-ортопед назвал тяжёлые последствия неудобной обуви

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При болях в пятке сразу же нужно идти на рентген, потому что есть шанс получить шпору.

Врач-ортопед из Волгограда Александр Баринов рассказал о том, что пяточная шпора – это воспаление плёнки, которая соединяет кости стопы. Человек может почувствовать боль после тяжёлых физических нагрузок, или же это может быть последствием ношения неудобной обуви.

Если человек чувствует боль, то ему сразу же нужно идти на рентген. То, что называется пяточной шпорой, специалист может рассмотреть только на снимке. По словам Александра Баринова, тяжёлые последствия шпоры лечатся мазями, таблетками, крепами и физиотерапией. Заболевание требует комплексного лечения. Сами по себе все способы не являются эффективными.

Шпора может бывать на двух ногах, но симптомы слышны только на одной. Болезнь тяжёлая, так как снижается работоспособность человека и его возможность нормально двигаться. Иногда даже может требоваться операция.

По словам специалиста, для профилактики пяточной шпоры лучше всего вести здоровый образ жизни, следить за весом, стараться не перегружать себя, много двигаться и носить удобную обувь.