Сегодня, 10:07

Выпившие барышни вели себя неадекватно и заставили прохожих беспокоиться.

В Волжском пьяные девушки прогулялись в пижамах от памятника Ленина. Необычный инцидент стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. Некоторые горожане назвали виновниц происшествия «пьяным быдлом», другие же предпочли пожалеть их из-за состояния здоровья.

Возможно, они стали гостьями на вечеринке перед свадьбой, а на девичнике правила не писаны, поэтому и такая прогулка не стала исключением. В пятницу, 29 июня, вечером с 18 до 19 часов у прохожих было желание обратиться к правоохранителям, но сделать этого они не решились. После непродолжительного крика и визгов компания из барышень в подпитии удалилась из общественного места.