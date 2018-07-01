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Татьяна Монтян начала новый флешмоб в социальной сети, после своего скандального поста.

Путешествуя по родному полуострову, журналист из «Инфопорн» решила эпатировать соотечественников необычной информацией.

«Два часа не могла заставить себя вылезти из него, отрывалась от души! Это фактически конец евпаторийского пляжа, поэтому народу умеренно. На центральных пляжах народу традиционно значительно больше», - начала Монтян.

Украинский блогер сравнила цены в кафе Крыма и Киева.

«Примерные цены в прибрежных забегаловках Евпатории ;) Если коротко, то в Киеве значительно дороже», - сообщила Татьяна.

Оказалось, что ценовая политика в сердце курорта значительно отличается от цен на Украине. В комментариях пользователи возмутились такой тенденции и принялись обсуждать стоимость указанных товаров в разных городах соседней страны.

«Татьяна! На вашем лице должна быть скорбь!», «Не верю, ведь в Крыму, в ресторанах только самогон и баланда.», «Очень, хотелось бы, чтобы Крым не был больше яблоком раздора. ХОЧУ***!!!, чтобы сменились политики-в "погонах", на политиков с рациональным, добрососедским отношением, хотя бы с соседствующими странами.....!», - написали подписчики.