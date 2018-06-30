Над Сыктывкаром в небе мужчина заметил странный самолет

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О чем он и поделился с пользователями «ВКонтакте», прикрепив фотографию летающего аппарата. Как позже выяснилось, это итальянское судно.

В небе над Сыктывкаром мужчина заметил странный самолет, на который с первого взгляда не понятно, где зад и перед. Как сам Андрей Мишарин подписал фото, оказалось, что это был Piaggio P.180 Avanti, который оборудован АСЛК-2005. Однако горожанин рассказал, что ему такой самолет не в первый раз самолет попадается на глаза.

Генеральный директор «Комиавиатранс» Александр Пономарев сразу успокоил местных жителей. Объяснил появление итальянского судна так, что это лишь для проверки радионавигационных систем аэропорта. Такую процедуру следует повторять дважды в год.