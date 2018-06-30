Полупрозрачный НЛО "ловил интернет" над вышками в Курганской области

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Снимок корабля пришельцев сделал местный житель. Мужчина отметил, что в тот момент в поселке не было интернета, но видимо НЛО это не остановило.

Житель Курганской области сфотографировал полупрозрачный НЛО, который в этой зоне "ловил интернет" над вышками. Летающая тарелка коричневого цвета появилась в небе в светлое время суток, поэтому очевидец сумел его разглядеть и четко сфотографировать на камеру телефона.

Мужчина предположил, что корабль пришельцев пытался подключиться к местному интернету, чтобы передать землянам сигнал. Однако в тот момент в поселке сеть была недоступна. Возможно, этому поспособствовал контакт пришельцев с вышками. Либо же интернета не было по техническим причинам, а НЛО не смог воспользоваться сетью.

Пользователи сети высказали множество версий о том, почему корабль пришельцев появился именно над Курганской областью. Многие предположили, что именно там гуманоид решили сделать новые рисунки на полях, но очевидцы их спугнули.