VistaNews.ru


Полупрозрачный НЛО "ловил интернет" над вышками в Курганской области

Сегодня, 21:22

Снимок корабля пришельцев сделал местный житель. Мужчина отметил, что в тот момент в поселке не было интернета, но видимо НЛО это не остановило.

Житель Курганской области сфотографировал полупрозрачный НЛО, который в этой зоне "ловил интернет" над вышками. Летающая тарелка коричневого цвета появилась в небе в светлое время суток, поэтому очевидец сумел его разглядеть и четко сфотографировать на камеру телефона.

Мужчина предположил, что корабль пришельцев пытался подключиться к местному интернету, чтобы передать землянам сигнал. Однако в тот момент в поселке сеть была недоступна. Возможно, этому поспособствовал контакт пришельцев с вышками. Либо же интернета не было по техническим причинам, а НЛО не смог воспользоваться сетью.

Пользователи сети высказали множество версий о том, почему корабль пришельцев появился именно над Курганской областью. Многие предположили, что именно там гуманоид решили сделать новые рисунки на полях, но очевидцы их спугнули.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Британский рыбак сфотографировал маскирующийся НЛО

В США очевидец заснял НЛО, направляющийся к Марсу

В Ростовской области мужчина подстрелил НЛО

Главное за неделю

«Ада не существует»: После смерти люди попадают в параллельные миры

Проповедник считает всё это сказкой, ведь в Ветхом Завете говорится совершенно о другом. Он заявляет: «Когда ты умер – всё...

В Японии отчетливо сняли на видео реальный НЛО

Гуманоиды наступают на жителей Земли по всем континентам через порталы....

Ученые нашли спасение от червей-паразитов для миллионов людей

В настоящее время около 25-30% людей инфицированы минимум одним видом...

«DH»: В Ростове НЛО предупредили людей о неизвестном

 Необычный след от полета неопознанного летающего аппарата поразил...

«Это не тренировка»: В США перехватили сигнал к началу ядерной войны

Страшный и апокалипсический сценарий начал воплощаться в ночь на среду, когда в...

Рекомендуем