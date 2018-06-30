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Ученые назвали самые опасные летние игрушки для детей

Сегодня, 20:52

Лето – пора пикников, туризма и прогулок. Дети легко одеты, желание бегать и играться доходит до максимума. Однако родителям стоит не спускать глаз ни на секунду – иначе все может закончиться трагедией.

Ученые назвали самые опасные летние игрушки для детей, которые могут стать смертельно опасными, если взрослые не смогут контролировать забавы малышей.

Дартс и рогатки: острые дротики и предметы, летящие с разгона, не могут обезопасить игру детей. Для этого взрослым стоит сначала подумать, а можно ли вообще позволять им играть в них и точно следить в оба.

Детские бассейны: для тех, что любит ставить надувные бассейны на дачах или же на отдыхе. Даже при небольшом количестве воды, на первый взгляд, ребенок может захлебнуться.

Квадроциклы: не следует забывать, что они имеют свойство переворачиваться и полученные травмы могут даже повлечь за собой смерть. И 4 колеса также не способны гарантировать безопасность.

Ролики, велосипеды и самокаты: ребенок всегда может споткнуться или же что-то пойдет не так – для этого необходимо, как минимум, надевать наколенники, шлем и налокотники, и также не спускать взгляд.

Водные пистолеты: обычная детская шалость может лишить кого-то глаза. Напор оттуда идет неслабый, особенно, с близкого расстояния.

Американская ассоциация против опасных игрушек призывает каждого родителя внимательно следить за своими детьми. Часто из-за секундной отвлеченности их чада могут попасть в неприятные ситуации или даже погибнуть.

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