Сегодня, 19:15

Судно «БТ-802» получило запрет на эксплуатацию после проведенной комиссией проверки, владельцем его оказалась корпорация «Астрахань-Рыба». Во время аренды были допущены множественные нарушения, угрожающие жизни.

Опасный теплоход был обнаружен в Астраханской области, именно там судно находилось последнее время. Помимо отсутствия необходимой документации, комиссия зафиксировала несоответствие другим требованиям – спасательные средства были не проверенными, владельцем также допущено скопление подсланевых в машинном отделении.

Теперь по распоряжению суда руководители компании «Астрахань-Рыба» должны устранить все недочеты и нарушения. До этого времени эксплуатация «БТ-802» будет запрещена. Решение уже вступило в силу, по жалобам транспортной прокуратуры иск полностью удовлетворен.