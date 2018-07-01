Кулинарные шедевры 4-летней девочки-блогера из Нальчика покорили Instagram

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Малышка уже может приготовить целый ряд вкусных блюд.

Девочка-блогер Амина Жилкибаева из Нальчика взывала настоящий фурор в сети благодаря своему фудблогу. Кулинарные шедевры 4-летней поварихи покорили Instagram. Несмотря на свой юный возраст, она уже умеет готовить сложнейшие блюда и даже учит подписчиков, как правильно следовать тому или иному рецепту. Амина с лёгкостью может накрыть стол клубничным пирогом, овощной запеканкой или же традиционным кабардино-балкарским блюдом хычинами.

На роликах, опубликованных в Instagram-блоге девочки, видно, что она без лишней помощи раскатывает тесто и закладывает начинку. В то же время саму страницу малышке, как и кухонную плиту, пока не доверяют – её ведёт мама ребёнка. Идея вести фудблог от имени Амины принадлежит ей. По её словам, кулинарный талант у дочери проявился в два года, когда она стремилась лепить фигуры не из пластилина, как все дети, а из теста. Сейчас на блог девочки подписаны 3,5 тысячи пользователей и их количество постоянно растёт.

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